l grupo británico The Lancet Discovery Science publicó en su revista eClinical Medicine ( https://bit.ly/3wnC7sR ) un artículo científico sobre la vacuna cubana Abdala, el cual evidencia que es segura, bien tolerada e induce una potente respuesta contra el SARS-CoV-2. La publicación avala el quehacer de los científicos cubanos y la elevada eficacia demostrada por el fármaco en Cuba (92.28 por ciento).

En su último libro, Infocracia, Han indaga en el modo en que el régimen de la información ha sustituido al disciplinario . Hoy la señal de detentación de poder no está vinculada con la posesión de los medios de producción sino con el acceso a la información, que se utiliza para la vigilancia sicopolítica y el pronóstico del comportamiento individual. Han dice: hoy estamos sometidos a un totalitarismo de nuevo cuño. El vector no es el relato ideológico sino la operación algorítmica que lo sostiene . Expone: Este nuevo nihilismo no supone que la mentira se haga pasar por verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira . ( https://bit.ly/3FJTvuJ.)

Twitter: @aguerraguerra