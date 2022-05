E

n una entrevista a Henry Kissinger (HK) del británico Edward Luce (EL) –un clintoniano avant la leerte–, editor de la política interna de Estados Unidos (EU) en el Financial Times (https://on.ft.com/3FYKP3X), aborda, sin citarlo, el G-2 de Rusia y China, las relaciones de Rusia con la OTAN/Europa, y el tema poco mencionado del uso de las armas nucleares en esta delicada coyuntura, lo que en su totalidad define como una nueva era .

HK considera que en principio , la alianza (sic) sino-rusa está contra intereses establecidos . Desliza que no le parece que se trate de una relación intrínsecamente permanente (sic) . Obvio: nada es permanente en la dinámica de la geoestrategia, y aquí HK repite su axioma, hoy erróneo, de la inviabilidad de un G-2 entre Rusia y China, como afirmó en su libro Orden mundial (https://amzn.to/3sBvXCV)”.

EL propone que el interés geopolítico de EU consiste en estimular una mayor distancia entre Rusia y China , a lo que replica HK que no piensa que (EU) pueda generar desacuerdos posibles, pero sí las circunstancias . No especifica cuáles son tales circunstancias y comenta como imprudente tener una posición adversaria con dos adversarios (sic) de manera simultánea que los empuje a estar juntos , por lo cual aconseja no agrupar a Rusia y China juntos como elemento integral .

HK desecha implícitamente la dicotomía de Biden de su gran desafío geopolítico en la confrontación entre democracia y autocracia que, por cierto, constituye una banalidad extrema.

El republicano HK desmonta los teoremas de cambio de régimen al que es muy adicto el Partido Demócrata: “debemos estar conscientes de las diferentes ideologías (sic) y de la interpretación que existe (…). Al menos que estemos preparados para hacer del cambio de régimen el principal objetivo de nuestra política”, lo cual da a entender no es una tarea sencilla cuando se trata con una superpotencia nuclear como Rusia, dada la evolución de la tecnología, y la enorme destructividad de armas que ahora existen .

El británico filo-clintoniano EL se le arroja sin recato al suelo a HK, a quien califica de poseer mayor experiencia que cualquier otra persona viviente de cómo manejar un enfrentamiento entre dos superpotencias nucleares .