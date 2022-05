M

is asesores me han hecho algunas preguntas con las que puedo darle contenido a este artículo. La primera es la que sirve de título. Me siento en un mundo muy distinto del de mis años mozos. El tipo de sociedad y la ideología de esa época eran mucho más conservadoras y aceptaban el autoritarismo como un fenómeno natural, nos adaptábamos a eso en formas a veces ignominiosas.

Les pongo de ejemplo el tapadismo que, visto ya a la distancia resulta vergonzoso. De pronto, un rayo de la providencia caía sobre un hombre que se convertía mágicamente en un ser providencial. Las relaciones humanas y entre los sexos eran mucho más rígidas y conservadoras. La libertad que gozan los jóvenes ahora también tiene sus aristas, pero es mejor de lo que vivíamos en la sociedad mojigata de mi primera juventud.

Me considero una persona afortunada y feliz porque en las dos áreas en que trabajé –la abogacía y la política democrática– me fue bien. Además, tengo una vida familiar realmente solidaria.

La mayor alegría que he tenido en mi vida profesional es ver que lentamente se perfila en México un sistema democrático, con respeto a los derechos humanos y con libertades; un México moderno y distinto a aquél en que nací y crecí, aunque el problema que no se ha podido resolver es la desigualdad, que tiene una raíz histórica profunda.