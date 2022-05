Este acto discriminatorio e ilegal fue avalado por la dirigencia de la sección 11 del SNTE y por la administración del instituto, que de no corregirse se repetirá la arbitrariedad en la aplicación del aumento de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hará en breve el anuncio sobre el aumento salarial para los trabajadores de la educación; se ha insinuado que no será menor a la inflación, como ocurría en el periodo neoliberal. Nosotros, trabajadores de apoyo y asistencia a la educación del IPN, también seremos sujetos de esta mejora que esperamos venga acompañada del anuncio de la solución al problema que aqueja a 855 trabajadores politécnicos, que desde 2019 se hallan en el rango salarial D del tabulador horizontal y en 2021 les fue negada el alza salarial correspondiente, bajo el inaceptable argumento de que dicho rango salarial no es reconocido por la Secretaría de Hacienda.

Si a alguien le corresponde el reconocimiento social por haber mantenido a la UNAM funcionando, es justo a esos 37 mil 518 docentes. Sin embargo, su realidad es abrumadoramente contraria, la mayoría sobrevive con salarios precarios y condiciones laborales deprimentes, como el hecho de no contar con definitividad y, por tanto, estar a merced de los directores en turno. ¡Triste realidad para estos docentes en su día!

Integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas: Samuel Sotelo, María Elena Góngora, José G. Hernández, Víctor Torres y Alfredo Cardoso, Cecyt 6; Ulises Hernández, Cecyt 10; Adrián Alvarado, Cecyt 14; Leticia Mascota, ENMyH; José Luis Bautista, ESCA Tepepan; Verónica Madera, Escom; Mireya Gómez, CICS Santo Tomás; Marta Negrete, Esime Azcapotzalco, y Caleb Jiménez, Difusión Cultural

Demandan justicia para Javier Valdez

A cinco años del asesinato del periodista Javier Valdez, la herida continúa abierta en todo el mundo por el constante asesinato de periodistas. Se siguen contando muertos y mutilando sueños, pero tú nos dejaste la semilla para seguir denunciando y exigiendo justicia.

A cuatro años de la entrega del premio Breach/ Valdez de periodismo y derechos humanos, seguimos reconociendo tu labor y la de tus compañeros periodistas. Javier sigues viviendo en el rostro y en el corazón de los pedregales. ¡Justicia con verdad y dignidad!

María Elena López Fernández

¿Quiénes fallaron en el caso Debanhi?

Sobre el caso Debanhi, expuesto en la nota de Emir Olivares, es importante considerar si el fiscal de Nuevo León exigió los videos del motel al dueño o encargado o a ambos, si fue el caso y éstos no los entregaron de inmediato, deben ser investigados, al menos por encubrimiento. Si no ocurrió tal, la autoridad a cargo de la investigación es responsable por esa grave omisión. Y así, en las sucesivas etapas, deslindar cada responsabilidad, a fin de saber cuántas autoridades o no autoridades incumplieron con su deber o han ocultado información.

José Lavanderos

Invitación

Yoalli y el cielo, teatro infantil

El Albergue del Arte invita seguir la temporada del colectivo Casa Calipso. Con la puesta en escena Yoalli y el cielo, de Daniela Palao y Guadalupe Flores. Obra de teatro infantil que busca rescatar la tradición oral de los pueblos náhuatl. El cuidado de la naturaleza, el respeto a los adultos mayores, el trabajo comunitario y la empatía son los ejes de esta propuesta escénica.

Funciones: domingos 15, 22 y 29 de mayo, a las 14 horas, en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-5554-6228. ¡Entrada libre!