Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 14 de mayo de 2022, p. 7

Apodaca, NL., Si Estados Unidos convoca a todas las naciones del hemisferio a la próxima Cumbre de las Américas se inaugurará una etapa nueva en las relaciones continentales, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por quinto día consecutivo, el titular del Ejecutivo mexicano se refirió en la mañanera a este foro regional que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California: Ya ésta es como la quinta llamada . Indicó que su gobierno no actuará de manera protagónica llamando a otros líderes del continente a no asistir.

Pienso que si se invita a todos va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América y se le va a deber al presidente (Joe) Biden, y nosotros vamos a reconocerlo. Si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas maneras iría una representación del gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría , señaló el Presidente ante nuevas preguntas sobre el tema.

Resaltó que ha dejado ya muy clara su idea de no asistir en caso de que no sean convocados todos los países del hemisferio, pero que no le toca a él recomendar o solicitar que otros presidentes se unan en esa línea.