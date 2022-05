Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 14 de mayo de 2022, p. 6

Enrique Fernández Fassnacht, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), presentó su renuncia al cargo debido a que en este momento mi perfil no corresponde al proyecto de transformación del país .

Su salida del cargo ocurre en un contexto de denuncias por venta y uso indebido de plazas en diversos planteles del TecN en Guerrero, Campeche y Quintana Roo, lideradas, sobre todo, por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Incluso, la dirigencia de la sección 61, que agrupa a 32 mil trabajadores docentes, no docentes e investigadores del TecNM, que encabezada Carlos Arturo Méndez Chaparro, agradeció, en documento, a su líder nacional, Alfonso Cepeda Salas, gestionar ante la más alta autoridad del gobierno de la República, la remoción del director general del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht .