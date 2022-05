Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 14 de mayo de 2022, p. 5

Apodaca, NL., El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió ayer a sus críticos y sostuvo que no fue un desliz asegurar que su gobierno también protege la vida de los presuntos delincuentes porque son seres humanos.

No, fíjense que así pienso , aseveró en su conferencia matutina, en la que señaló que hay muchos conservadores que quisieran que el gobierno tuviera políticas autoritarias.

“Cuando dije: ‘abrazos, no balazos’, se rieron, y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultado, sin violar derechos humanos”, dijo tras reiterar que en su opinión actuaron muy bien los soldados que decidieron no abrir fuego contra un grupo de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que los persiguieron en Michoacán, según se aprecia en un video que circuló el martes en las redes sociales.

Agregó que en el pasado se tomaban decisiones autoritarias y se ordenaba a las fuerzas armadas abrir fuego.

Y es que, valoró, “es muy cómodo dar la orden: ‘Enfréntense, no tengan miedo’. Es como el que va a la plaza de toros –ahora mis amigos animalistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno– y están allá en las gradas y se le grita al torero: ‘Acércate, no tengas miedo’, sí, pero está allá arriba. Estos que están en los operativos están en una situación difícil”.

En relación con el episodio de los militares que eran perseguidos –al que no se refirió explícitamente–, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, expuso que éste se dio en un contexto de operaciones de inteligencia militar y de destrucción de sembradíos y laboratorios de droga valorados en más de 3 mil millones de pesos.