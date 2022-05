Lucía Reina y Teresa Pérez, profesoras de educación indígena, destacaron que a un siglo de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del inicio de una campaña nacional de alfabetización que llevó a miles de educadores a todos los rincones de México, seguimos enfrentando condiciones de inseguridad y precariedad laboral. Con una atención médica muy deficiente y pensiones que no nos garantizan una vejez digna .

Aseguraron que la marcha de este domingo, no es para festejar nada, sino para exigir que como docentes se den condiciones dignas para realizar nuestra labor .

Maestros y directores de educación básica afirmaron que este 15 de mayo más que un incremento salarial raquítico, queremos que se nos escuche. Pedimos un diálogo verdadero y abierto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no ser sólo convidados de piedra a un acto protocolario .

Agregó que será la dirigencia nacional la que determine si acudirán o no este domingo al desayuno convocado en la SEP, que se prevé encabece el presidente López Obrador, pero vamos a dar nuestro posicionamiento, porque no queremos ser únicamente convidados de piedra. No vamos a quitar el dedo del renglón, queremos diálogo y cumplimiento de los acuerdos ya suscritos .

En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció el esfuerzo inmenso de los profesoras durante la pandemia, y expresó su preocupación por la deserción escolar que ésta generó.

También manifestó su inquietud por las recientes declaraciones de funcionarios menores en relación con el modelo y los contenidos educativos, que no tienen un sustento científico ni responden al momento educativo que vivimos, así como la desaparición de las escuelas de tiempo completo .