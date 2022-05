E

l problema no es el ahuhuete, sino la falta de sensibilidad política y reconocimiento de una situación que lacera a todo el país: la desaparición de 100 mil personas en México y la decisión de sus familiares para construir un lugar de memoria colectiva, espera y resistencia. Eso y no otra cosa es lo que está detrás de la toma pacífica y apartidista de la ex glorieta de la Palma, donde fueron colocadas fotografías de cientos de desaparecidas y desaparecidos con el fin de seguirlos nombrando.

El domingo 8 de mayo se reunieron en la histórica glorieta decenas de familiares de personas desaparecidas para colocar fotografías y carteles de las personas a las que siguen buscando. La añeja palma que daba nombre a la glorieta había sido retirada por la afectación de un hongo y, en su lugar, de acuerdo con una votación del gobierno de la Ciudad de México, se colocaría un ahuehuete. Pero se adelantaron las familias y renombraron el espacio como La Glorieta de las y los Desaparecidos. Las autoridades capitalinas decidieron entonces arrancar las fotografías del dolor y la ignominia y colocar una valla con vigilancia para que nadie pueda acceder al espacio.