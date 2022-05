L

a policía de Israel arremetió ayer contra los dolientes que asistían al funeral de la periodista palestino-estadunidense Shireen Abu Akleh. Los agentes golpearon con garrotes a quienes participaban en el acto multitudinario y provocaron que los portadores dejaran caer el féretro. Asimismo, acordonaron el hospital donde se encontraba el cuerpo de Abu Akleh y dispararon gases lacrimógenos contra manifestantes. La propia policía afirmó que se vio forzada a intervenir porque la muchedumbre coreaba incitación nacionalista y arrojó piedras.

Shireen Abu Akleh era una veterana reportera que durante las últimas tres décadas cubrió la ocupación militar israelí de los territorios palestinos, con momentos clave como la segunda intifada, la muerte de Yasser Arafat, el sitio de Jenin en 2002 y las reiteradas incursiones contra Cisjordania. Realizó su trabajo en la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, Radio Voiceof Palestine, Amman SatelliteChannel, MoftahFoundation y Radio Monte Carlo, hasta que en 1997 llegó a la cadena catarí Al Jazeera. El miércoles se encontraba destacada por ese medio en el campo de refugiados de Jenin para cubrir una redada del ejército israelí, cuando recibió un disparo de bala en la cabeza, a resultas del cual murió poco después en el hospital.