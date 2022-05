L

as guerras suelen estallar y prolongarse por los errores de cálculo de ambos lados respecto de su poder relativo. En el caso de Ucrania, Rusia cometió una enorme torpeza al subestimar la determinación de lucha de los ucranios y la eficacia del armamento provisto por la OTAN. Pero Ucrania y la OTAN también están sobrestimando su capacidad para derrotar a Rusia en el campo de batalla. El resultado es una guerra de desgaste, que ambos lados creen que ganarán, pero en la que ambos perderán. Ucrania debe intensificar la búsqueda de una paz negociada, como la que estaba sobre la mesa a fines de marzo y descartó al aparecer pruebas de atrocidades cometidas por Rusia en Bucha (y tal vez, al cambiar la percepción de sus posibilidades militares).

Los términos de paz de fines de marzo pedían la neutralidad de Ucrania, sobre la base de garantías de seguridad y un cronograma para la solución de temas en disputa como la situación de Crimea y el Donbás. Los negociadores rusos y ucranios, así como los mediadores turcos, habían declarado avances en las negociaciones. Pero las noticias de Bucha llevaron a su fracaso, y el negociador ucranio afirmó que la sociedad ucrania hoy tiene una actitud mucho más negativa respecto de cualquier idea de negociación que implique a la Federación Rusa .

Sin embargo, las razones para negociar siguen siendo urgentes y poderosas. La alternativa no es la victoria de Ucrania, sino una devastadora guerra de desgaste. Para llegar a un acuerdo, ambas partes tienen que recalibrar sus expectativas.

Cuando Rusia atacó a Ucrania, era evidente que esperaba una victoria rápida y fácil. Subestimó en gran medida la modernización del ejército ucranio tras el apoyo y entrenamiento militar que le proveyeron desde 2014 Estados Unidos, Reino Unido y otros países. También subestimó la capacidad de la tecnología militar de la OTAN para contrarrestar la superioridad numérica rusa. Y el mayor error de Rusia, sin duda, fue dar por sentado que los ucranios no iban a combatir, o incluso que se pasarían de bando.

Pero ahora Ucrania y sus aliados en Occidente sobrestiman las chances de derrotar a Rusia en el campo de batalla. La idea de que el ejército ruso está a punto de derrumbarse es una fantasía. Rusia tiene capacidad militar para destruir la infraestructura ucrania (por ejemplo, las líneas ferroviarias que ahora son blanco de ataque) y para capturar y retener territorio en la región del Donbás y sobre la costa del Mar Negro. Los ucranios luchan con determinación, pero es muy improbable que puedan forzar la derrota rusa.

Tampoco pueden hacerlo las sanciones financieras de Occidente, que son mucho menos abarcadoras y eficaces que lo que admiten los gobiernos que las impusieron. Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, Irán, Corea del Norte y otros países no lograron cambios en la política de esos regímenes, y las aplicadas a Rusia se están quedando muy cortas respecto de las promesas exageradas originales. Excluir a los bancos rusos del sistema internacional de pagos Swift no resultó la opción nuclear de la que muchos hablaban. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía rusa se contraerá 8.5 por ciento en 2022. Es un mal resultado, pero no tiene nada de catastrófico.

Además, las sanciones generan graves consecuencias económicas a Estados Unidos y sobre todo a Europa. La inflación estadunidense alcanzó un máximo en 40 años y es probable que se mantenga, por los billones de dólares de liquidez que creó la Reserva Federal estos últimos años. Al mismo tiempo, las economías de Estados Unidos y Europa están en desaceleración (o incluso en contracción), mientras se multiplican interrupciones en las cadenas de suministro.