El caso de Debanhi ha causado conmoción e indignación nacional e internacional, aunque no es el único de posible violencia feminicida en el estado. Durante su conferencia matutina, que ayer se realizó en el Campo Militar 7-A, en Apodaca, López Obrador apuntó que previamente se había reunido con los padres de Debanhi. Son gente muy buena, un maestro y su esposa. Y pues como padres están muy dolidos, desechos. Hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso coincidimos con el gobernador (Samuel García) y con las autoridades de Nuevo León .

El primer punto es la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la fiscalía local a fin de robustecer las investigaciones y actuaciones ministeriales en temas técnicos, científicos, forenses y de inteligencia para fortalecer las carpetas y actuaciones.

El segundo acuerdo es que el forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México apoyará a la fiscalía del estado en el análisis de los dictámenes periciales de la necropsia. En tercer lugar se estableció un acuerdo para la coordinación del área ministerial estatal especializada en el delito de feminicidio e instancias federales para dar un seguimiento pormenorizado en temas técnicos, como telefonía que pudieron presentarse durante los sucesos del 8 y 9 de abril pasados , comentó Mejía.

Niega Uresti haber escrito mensaje a Mario Escobar

La periodista Azucena Uresti aclaró ayer que no escribió el mensaje que desde su teléfono fue enviado el jueves a Mario Escobar, padre de Debanhi, en el que ella asegura que está de lado de la fiscalía de Nuevo León. Evidentemente yo no he escrito el mensaje que se me atribuye , publicó Uresti en Twitter.

Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire. Mi último mensaje fue a la 21:30 , añadió.

Mario Escobar dio a conocer el jueves un mensaje que recibió desde el teléfono de Uresti, a las 21:26 horas, que dice: Soy Azucena, hablamos esta tarde .

Oye, Efrén, por qué no quieres contestar, por qué no quiere contestar el fiscal. Duda personal, again. Digo, ya sabes, yo siempre he ido al lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre .

(Con información de Raúl Robledo corresponsal, y Arturo Sánchez Jiménez)