Reynoso llegó a la serie en sustitución de la cinefotógrafa de origen alemán Anette Haellmigk (Game of Thrones, Insecure, Monsterland), quien se había encargado de las dos primeras temporadas de la serie, y le comentó lo que había hecho como encargada de la fotografía. Luego, por medio de la coproductora ejecutiva cubano-estadunidense Marlis Pujol –con la que ya había trabajado en Ballers (2015), protagonizada por Dwayne Johnson–, Lorre le mandó decir que aunque sabían que haría bien su trabajo nadie quería cambiar la serie porque no tenía nada malo .

Ese gesto, que ahora comprende, significaba darle una palmadita en la espalda, demuestra el gran colmillo actoral del estadunidense, nacido en Nueva Jersey en 1944 y ganador de dos premios Óscar, a Mejor Actor por El poder y la avaricia (Wall Street, Estados Unidos, 1987), de Oliver Stone, y como productor de Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Estados Unidos, 1975), de Milos Forman.

Yo traté de hacer lo que a mí me gusta y dejar de hacer lo que me agradaba menos de lo que hacía Anette, sin cambiarle la personalidad. A mí me gusta más lo que hice yo pero al final Chuck quedó muy contento, me mandó un texto al final agradeciéndome, me mandaron un par de piropos y todo mundo estaba muy contento de estar trabajando porque habíamos estado encerrados ocho meses. Digamos que a todos se nos quitaron diez años de frustración tras estar encerrados esos dos trimestres , relata el mexicano cuya última película en el país fue Tlatelolco, verano del 68 (México, 2013), de Carlos Bolado.

Su trabajo detrás de la cámara en esta serie le valió ser nominado en la categoría Episodio de Media Hora para Serie de Televisión en los premios de la American Society of Cinematographers (ASC) por el capítulo And it’s Getting More and More Absurd, en una ceremonia realizada el pasado 20 de marzo desde la Casa Club de la sociedad.

“Esa organización reúne a los pares de ojos más agudos del planeta. Que esos cuates digan: vamos a dejar que este mexicanito pase y lo reconocemos obviamente es invaluable. Son tus colegas y no los de Pecime, esos sí van a ver cualquier arruguita. Acudí ese día, dije: ¡Ok, muy bien! Pero el lunes a seguirle chingando, los laureles que vengan cuando yo esté en la pijama de madera, en el inter a chingarle”, explica el encargado de series como The Shooter o Bloodline.

Casualmente, Anette hizo el episodio piloto de la serie Snowpiercer (2020), de la que ahora Reynoso ha fotografiado seis episodios para su tercera temporada, que se han transmitido semanalmente entre enero y marzo de este 2022 por TNT, además de estar en Netflix, que está basada en la novela gráfica francesa de Jacques Lob y que ya tiene una primera versión fílmica del 2013, dirigida por el sudcoreano Bong Joon-Ho.

Para Reynoso, El método Kominsky es una especie de comedia de situaciones (o sitcom, en inglés) glorificada, pues Chuck Lorre viene de filmar a tres cámaras, con público y risas, e incluso tiene un edificio en la Warner Bros, que lleva su nombre, pero a pesar del gran éxito que ha cosechado prefirió hacer algo de factura más refinada en Netflix, en lugar de vivir en la comodidad de lo que ya conocía y eso es lo que yo le aplaudo .

Actualmente está en París fotografiando una serie acerca de la ocupación nazi en Francia, de época, de la que no puede revelar más detalles, sólo que era un compromiso que tenía desde antes de la nominación de la ASC y que se debe a un trabajo que realizó antes de El método Kominsky.