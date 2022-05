Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 14 de mayo de 2022, p. 14

Madrid. Los tiempos de la política en la Unión Europea (UE) son lentos, a veces demasiado lentos. España y Portugal, que hace ya más de mes y medio anunciaron un plan de emergencia para paliar los efectos del incremento del precio de la gasolina, siguen a la espera de que las instituciones europeas den su visto bueno a la propuesta de la llamada excepcionalidad ibérica . Para ganar tiempo, el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de Ministros el mecanismo que entrará en vigor una vez que la UE lo admita y que pretende fijar unos límites al precio del gas para la generación eléctrica, que en este caso será de un máximo de 50 euros.

El 29 de marzo pasado, en una reu­nión de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, los representantes de España y Portugal anunciaron un pacto histórico que pondría límite a los estragos que está causando el precio del gas y la gasolina, en cotas inéditas, y que está provocando a su vez una espiral de inflación insoportable para la economía familiar. El dichoso pacto sigue pendiente de que los técnicos de ambos países y de la UE fijen las condiciones para que no se vulneren sobre todo los preceptos fijados en la legislación de competencia, que es precisamente donde las principales multinacionales de la energía, con Iberdrola y Enel a la cabeza, fijaron su interés para detener o al menos minimizar el alcance del plan de rescate. De hecho, sus maniobras, siempre tras bambalinas, están detrás de los retrasos, dudas y hasta cuestionamientos europeos de los planes trazados por los gobiernos de España y Portugal, los dos países de la región con la mayor tasa de desempleo y que actualmente están registrando las peores cifras de inflación, por encima de 8 por ciento en lo que va del año.

El presidente Sánchez, en su afán por allanar el terreno y calmar la cada vez más encendida crispación social, decidió adelantar la aprobación del plan de rescate que, eso sí, está supeditado a los tiempos de la UE, con lo que no entrará en vigor mientras las instituciones comunitarias no aprueben la propuesta. Y quizá también tendrá que ser modificado, en caso de que las condiciones impuestas por Bruselas no coincidan totalmente con las propuestas de Lisboa y Madrid, como previsiblemente será.