No existe duplicidad de funciones en el instituto

En el informe de austeridad, el Conacyt, subraya que no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles; no se tiene duplicidad de funciones; no se tiene asignado presupuesto para difusión de propaganda o publicidad oficial; no se tienen delegaciones en el extranjero; no se adquirieron vehículos, ni de lujo; los vehículos arrendados se obtuvieron a un precio menor al establecido y su uso es utilitario y plenamente justificado.