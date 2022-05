Hace unos días, los magistrados del colegiado revocaron el fallo de Eréndira Ruiz, quien negó el recurso al ex coordinador especialista de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo.

Un juez federal dejó sin efectos la orden de aprehensión que se libró en contra del teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña por el presunto delito de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex), como integrante de una red que, según autoridades, encabezaba el general Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de la empresa productiva del Estado.

La declaran infundada

En su momento, Eréndira Ruiz señaló en el fallo su actuar doloso, pues resulta evidente que si una persona con el rango que el imputado tenía (coordinador especialista), sólo reportó 25 tomas clandestinas de las 206 encontradas, no actúa por descuido o negligencia, sino con la intención firme de no reportarlo, dado que era una persona que al menos desde 2013 laboraba en Pemex y el cargo conferido, aunque era reciente, no conduce a determinar que le era totalmente ajeno .

No obstante, el colegiado otorgó el amparo al argumentar que no se fundó ni motivó la orden de aprehensión librada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

Hay seis coacusados de León Trauwitz, considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2019, quienes se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez.