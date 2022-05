Los números indican que en 2011, en los enfrentamientos entre militares y criminales fueron detenidos o resultaron heridos mil 127 civiles, y mil 412 perdieron la vida; en tanto que en 2021 fueron 365 lesionados y aprehendidos y 212 fallecidos. Además, al primero de mayo de 2022, suman 206 y 87, respectivamente, señaló.

“Debemos reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, ciudadanos inocentes, soldados y marinos, y no les importaba a los de arriba. Es muy fácil decir: ‘hago valer la autoridad; no me va a temblar la mano’. Pero estaba de por medio la vida de muchos. Nosotros cambiamos, y tanto las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, apuntó.

El Presidente subrayó que en el pasado el pensamiento dominante era enfrentar la violencia con violencia; mientras su política apuesta por ir a las causas: tenemos que quitarles el semillero, lo que nunca hicieron los corruptos. Nunca atendieron a los jóvenes, a la gente humilde y pobre, nunca atendieron al pueblo, se dedicaron a robar. ¿Cómo no se iban a desatar la inseguridad y la violencia? Hubiera sido raro que no ocurriera con toda esa política antipopular, entreguista, corrupta .