Tras expresar que aún no está del todo definido los alcances de la convocatoria, consideró que es el momento de un cambio de política en América. No descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie .

Condenó una vez más el bloqueo contra de Cuba, política que calificó de genocidio. Refirió que sólo a ciertos grupos les conviene mantener la confrontación ideológica que ya debe superarse en el continente, pues descartó que haya elementos que generen temores sobre posibles amenazas.

En contraste, el Presidente cuestionó: “Cuántas veces han desembarcado marinos en los países de América, han creado países, han creado protectorados, bases militares. Pues sí, todo eso lo sabemos, todo, esto que están haciendo con Cuba, que es genocidio. Esto lo decía Gabriel García Márquez, lo del bloqueo.

Bueno, pero ya vamos a iniciar una etapa nueva. ¿Para qué seguir en lo mismo?