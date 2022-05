Con este revuelo en las redes, el paso lógico fue la grabación formal de un álbum de covers: Latin & Love Studies (2021). Y es que si bien no son autores, la manera franca y natural de entender los temas de otras latitudes por parte de los tres integrantes de la familia Restoin, es lo que más atrae de ellos. Además de las piezas citadas, incluyen: Pero qué bonito siento, En tu pelo, Arroz con coco, Hasta la raíz (de Natalia Lafourcade), Nicaragua Nicaragüita. La selección es de alguien realmente clavado en el repertorio de la zona, que lo valora y entiende. Los arreglos son una interesante visión curious que suena a banda callejera francesa, con alientos y acordeones, bastante sabrosos cuando entran a lo afroantillano, rasgo que no suena falso, turístico ni impostado, sino deliciosamente asimilado (quizá sólo suena corta El cuarto de Tula, cuya versión original es difícil de alcanzar). Quizá no descubren el hilo negro, pero hacen pasar un rato bastante agradable, recordando un repertorio que tiende a ser olvidado, sobre todo por las nuevas generaciones.

acidos en 2008 y 2011 respectivamente, los franceses Isaac & Nora (trompetista y cantante) se convirtieron en poco tiempo en sensación global tras publicar en 2019 ( https://bit.ly/3FDNBLI ) un video en el que interpretaban de modo casero el clásico tema cubano de 1935, Veinte años (de Guillermina Aramburú y María Teresa Vera). El impacto fue inesperado. No eran músicos profesionales ni con grabación alguna. Tampoco contaban con temas originales. El hechizo que provocan no tiene gran explicación científica: simplemente, la dulzura de la afinadísima voz de Nora, su emoción al cantar, cautivan desde la primera nota, secundada en la trompeta por su hermano Isaac.

este bello y coqueto dueto actuará mañana en la Ciudad de México en El Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco), 20 horas, $480 a $1560.

Gwen Stefani + Diplo + Chvrches + Kali Uchis.

Viernes 13. 1. Tecate Emblema. Hoy y mañana: festival de dulce, chile y de manteca, con talento nacional e internacional de diferentes calidades y generaciones, así como de géneros, aunque predomina una tendencia ultra-comercial / electrónica-pop / urbana. Se rescata uno que otro artista. Entre otros, de Estados Unidos: Backstreet Boys, Gwen Stefani, Diplo, Yung Bae. De Escocia: Chvrches. De Colombia: Kali Uchis, Sebastián Yatra. De Suecia: Galantis. De Venezuela: Danny Ocean. De Canadá: Carly Rae Jepsen. De España: Fuel Fandango, Paula Cendejas. De México: Bratty, Kaia Lana, Los Rumberos, Morat, Danna Paola. Curva 4 Autódromo Hermanos Rodríguez, 15 horas a 2 de la mañana; $1550 a $3350.

Jueves 19. The Strokes en vivo. Dos años tuvieron que pasar para que esta adorada agrupación millennial neoyorquina pudiera presentarse en los escenarios chilangos, luego de una gran actuación a fines de 2019 en el Corona Capital y después de que por pandemia no pudieran ejecutar en vivo su disco 2020, el magnífico The New Abnormal, un regreso en forma del grupo, luego de un álbum regular y uno fallido. En ésta su sexta producción, refinan su estilo desprolijo y guitarroso; atmósferas melancólicas de desaliento y confusión son expresadas de forma apasionada, irónica, honesta, por su líder Julian Casablancas, con melodías vocales alargadas, menos apresuradas, entre arreglos de sintes ochenteros y una producción bastante pulida. Con este trabajo se escucha a una banda cohesionada y revitalizada, y sin duda así sonará este jueves (reseña completa Ruta Sonora: https://bit.ly/3yvpXPW). Abren tinglado los fresi-pop-rockers gabachos de The War on Drugs y el aburrido folkie canadiense Mac DeMarco. Foro Sol, 19 horas, $588 a $2150.

