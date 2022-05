L

o que algunos jilgueros proestadunidenses califican de provocación , desafío o boicot , en realidad tiene una denominación nítida y concisa: soberanía, algo de lo que, dicho sea de paso, carecen esos pajaritos cantores, siempre al servicio del mejor postor. Por ejemplo, días atrás un siempre servicial diplomático ecuatoriano pregonaba que, tratándose de la Cumbre de las Américas, somos respetuosos de la decisión del dueño de casa de invitar a quienes considere prudente .

No es así, amén de que ese comentario resulta por demás zalamero y da cuenta de la capacidad del personaje para doblar las corvas. La Cumbre de las Américas tiene país anfitrión (han sido nueve, México incluido), no dueño de la casa , por tratarse de un mecanismo multilateral consensuado entre las naciones del continente y con presidencia rotativa, y en ninguna parte de su estatuto se establece que quedaran fuera del encuentro aquellos que resulten non gratos al gobierno del país receptor, ni que éste tenga derecho a negar, restringir o condicionar la participación de unos u otros. Todos o no hay encuentro. Así de simple.

La decisión del gobierno mexicano es clara: todos los países de América deben participar en la citada cumbre; no hay razón de excluir a ninguno de ellos. Caso contrario, el presidente López Obrador no asistirá al encuentro en Los Ángeles. ¿Existe el derecho de decidir quién sí forma parte del continente y quién no? Desde luego que no, por mucho que Estados Unidos crea que él sí lo tiene (y en la región sobran gobiernos sumisos que todo le aplauden).

El mandatario mexicano lo ha dicho con toda claridad: no es correcto que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas, porque nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos .