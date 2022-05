Astillas

El presidente de México llegó ayer a Monterrey para una gira de trabajo, durante la cual procurará encontrarse con los padres de Debanhi Escobar, la joven muerta semanas atrás en un contexto aún no esclarecido, que junto a otros casos igualmente oscuros han colocado a la pareja gobernante, Samuel y Mariana, en una situación política debilitada… El próximo domingo será Día del Maestro. Secciones integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharán y protestarán por condiciones laborales adversas, incumplimiento de compromisos y una presunta reforma educativa contraria a la peñista que, en los hechos, no ha avanzado… Tuiteó ayer el académico y activista John Ackerman: “Hago responsable a @mario_delgado por la inaceptable guerra sucia en contra de los mexicanos que impulsamos la #ConvencionNacionalMorenista a favor de la institucionalidad democrática de @PartidoMorenaMx”. A ese mensaje añadió una captura de pantalla de una emisión de Internet con el título El gringo traidor , con una fotografía correspondiente a una entrevista realizada días atrás también en Internet, titulada Auditar y remover a Mario Delgado : https://bit.ly/3PfKcqP… En Tamaulipas, el todavía gobernador García Cabeza de Vaca ha decidido irrumpir en la contienda electoral mediante amenazas de acciones judiciales y mediáticas contra sus adversarios. Para todos tengo , dijo. El morenista Américo Villarreal declaró ayer que no tiene pacto con el panista saliente y reiteró que éste, al terminar su mandato, tendrá qué cumplir con las circunstancias judiciales que le rodean desde que el Congreso federal lo desaforó. La entrevista: https://bit.ly/3w9gOe9… ¡Hasta el próximo lunes!

