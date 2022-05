E

l Gobierno de la Ciudad de México presentó el miércoles su informe de inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas del tercer y último dictamen sobre la causa raíz del desplome de la línea 12 del Metro, elaborado por la empresa noruega DNV, y en la ocasión el titular de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, exhibió las razones por las que se rechazó el llamado Análisis Causa Raíz (ACR).

Entre las contradicciones más flagrantes se encuentra la indicación de que las inspecciones rutinarias debieron ceñirse al manual de mantenimiento, al mismo tiempo que se considera a este documento carente de metodologías para establecer criterios de deformación, e incluso dispone que deben revisarse y corregirse. La firma llega a asegurar que no se realizaron inspecciones rutinarias, pero reconoce que se entregaron los resultados de las revisiones efectuadas en 2019 y 2020. Asimismo, el funcionario indicó que en los estudios anteriores la compañía indicó que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista, mientras ahora sostiene que sí eran perceptibles con base en imágenes de Google Street View.