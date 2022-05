Ap

Viernes 13 de mayo de 2022, p. 26

El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez denunció ser víctima de crecientes amenazas desde que emitió un fallo contra nueve ex policías y ex militares acusados de crímenes en la guerra civil.

Me mandan mensajes, me llaman por teléfono, hay seguimiento de vehículos; todo eso está pasando , declaró el magistrado en una entrevista con Ap.

Gálvez, que participó en otros casos de impacto como el del fallecido ex dictador Efraín Ríos Montt, dijo que está seguro de que el amedrentamiento está vinculado con este último caso. La semana pasada, y en el marco del caso conocido como Diario militar–de los más emblemáticos de la guerra civil–, el juez envió a proceso a nueve ex policías y ex militares y pidió a la fiscalía que investigue a Toribio Acevedo Ramírez, un abogado y jefe de seguridad de Cementos Progreso, que fue jefe de inteligencia militar.