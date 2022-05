David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 13 de mayo de 2022, p. 26

Nueva York. El gobierno de Joe Biden diseñó una estrategia para influir en el proceso local para elegir a quien ocupará el puesto de procurador general de Guatemala, de acuerdo con un documento oficial interno de Washing-ton obtenido por La Jornada.

En los próximos días, el presidente de Guatemala, Alejandro Giamma-ttei, debe seleccionar a quien encabezará la fiscalía nacional, y entre los candidatos está la actual procuradora Consuelo Porras, quien ha sido criticada dentro y fuera de su nación por obstaculizar y desmantelar esfuerzos anticohecho de fiscales e investigadores e incluso de la misión contra la corrupción a la que coadyuva la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual colaboraba con la oficina de la fiscalía especializada contra la impunidad.

Esos esfuerzos contra los delitos de la administración pública habían sido elogiados a escala internacional; ahora, organizaciones de derechos humanos local e internacionales han protestado contra Porras al acusarla de descarrilar más de 12 años de trabajo, criminalizar a disidentes, incluyendo periodistas, y hasta provocar que varios de los fiscales, jueces y otros oficiales que encabezaban protocolos de ética hayan huido del país.

El documento estadunidense marcado de sensible , pero no secreto, con el título de Plan de Participación sobre el Proceso de Selección de Procurador General de Guatemala, aparentemente elaborado a fines del año pasado o principios de este (no está fechado), detalla una serie de acciones con el objetivo de evitar que Porras sea relecta.

Pero Porras fue incluida en la lista de candidatos por el presidente, marcando un primer fracaso de la estrategia estadunidense, por ahora.

La estrategia incluye tanto la coordinación de mensajes diplomáticos privados y públicos para lograr que Porras no quede en la lista de candidatos, y en caso de que aparezca, buscar presionar al jefe de Estado a seleccionar a otro candidato.

Washington podría ofrecer, a cambio de que se seleccione a un funcionario no corrupto, incentivos que responden a solicitudes anteriores de Giammattei , entre ellos mayor cooperación en esfuerzos antinarcóticos, seguridad de puntos y asistencia al Ministerio Público, establece el documento.

Pero si el gobierno guatemalteco no apoya y asegura un proceso de selección transparente y elige a un candidato sujeto a alegaciones creíbles de corrupción o que haya sido calificado por Estados Unidos como un actor corrupto/no democrático, debemos dejar claro a Giammattei, que será imposible tener cooperación plena en el ámbito de seguridad pública y pondrá en pausa varios tipos de cooperación.

Más aún, amenaza promover más restricciones de visas contra integrantes del comité de selección y a otros que han subvertido el proceso .

En privado, altos funcionarios estadunidenses en Washington y Guatemala deben reiterar la posición contra Porras y propone en concreto, por ejemplo, que en enero pasado, la vicepresidenta Kamala Harris llame a Giammattei con ese mensaje y que en las siguientes semanas altos funcionarios, incluyendo secretarios de gabinete y hasta el presidente Biden, subrayen que las acciones de la funcionaria continúan obstaculizando la relación bilateral.