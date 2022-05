“Me ha confirmado ella [Uresti] y me ha dado a conocer las filtraciones de la fiscalía y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija; como ustedes saben, desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente la necropsia, para que no se filtrara.

“Pero, hace unos momentos, esta conductora me manda esta información; se equivocó, me lo manda a mí, solicitándole a alguien, de la fiscalía, lo siguiente, y todavía se burla la señora y dice:

“‘Soy Azucena, hablamos esta tarde’, le dice a las 9:26.

“‘Oye, Efrén, por qué no quieres contestar, por qué no quiere contestar el fiscal. Duda personal, again.

“‘Digo, ya sabes, yo siempre he ido al lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre.’”

Escobar prosiguió: Minutos después, [Uresti] se dio cuenta y lo borró, y me empieza a mandar otras conversaciones, que nada qué ver, pero afortunadamente en ese momento estaba con mi celular, capturé la imagen, para dejar un antecedente .