Yo pregunto al Estado mexicano: ¿cuántos años más debo esperar para obtener justicia? Lo único que me queda decir es que no pararemos. No pedimos más, pero tampoco aceptaremos menos , exclamó.

Lidia Florencio, mamá de Diana Velázquez Florencio, asesinada en julio de 2017, expresó que en la entidad, además de que no se castigan los feminicidios ni la desaparición, existe violencia institucional en contra de las madres y otros familiares de víctimas, porque constantemente son criminalizadas por las autoridades por exigir justicia a través de movilizaciones.

Recordó que hace unas semanas, durante una protesta en Chimalhuacán (municipio con dos alertas de género, una por feminicidio y otra por desaparición) por la muerte de una joven, policías locales agredieron a las manifestantes y se pretendió imputarles delitos.

La directora de AI en México, Edith Olivares, destacó que esta campaña, la cual se inició con el mural, es una exigencia enérgica a las autoridades mexiquenses para que se dignen a escuchar a estas mujeres .

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que en el estado de México se han iniciado 945 expedientes por feminicidio desde marzo de 2011, fecha en que fue tipificado el delito en la entidad.

En estos 11 años únicamente se han emitido poco más de 250 sentencias; es decir, sólo 26 por ciento de esos crímenes han recibido castigo.