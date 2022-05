Al mismo tiempo, la cineasta se volvió más sensible ante la mujer de su pasado y aquellas que experimentaban eso todavía. “Por supuesto que para Adam..., como mujer, mi experiencia de maternidad hizo que esta injusticia se volviera incluso más violenta para mí. Así que naturalmente escribí sobre eso, nunca fue algo que planeara con anticipación. Fue algo que tomé porque la vida me llevó ahí, y como mujer mi experiencia también”, señaló Touzani.

Maryam recordó esa historia mientras experimentaba un embarazo. “Me di cuenta de lo violento que fue cuando me volví madre. Así que empecé a escribir Adam... cuando comencé a sentir que mi hijo se movía dentro de mí, porque me di cuenta cuán afortunada era de tener a este bebé”, relató.

Hasta hace no muchos años, la ley en Marruecos condenaba a los hijos de las mujeres que sostuvieran relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y como consecuencia de eso, quienes resultaban embarazadas tenían que enfrentar no sólo vicisitudes legales, sino también sociales. Mucho ha cambiado en los pasados años, pero no lo suficiente , criticó la realizadora Maryam Touzani. Hablamos de un país en el que está prohibido tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y tener un hijo fuera de éste es básicamente prueba de ello. Así que un niño que nacía en esas condiciones no tenía identidad, ni documentos .

Sentimientos, emociones e inspiraciones

Pero a pesar de la crítica implícita en su historia, la realizadora no se considera una persona con la inclinación a pensar de forma intelectual los temas que trata. En realidad, funciono con sentimientos, emociones, inspiraciones y todas estas cosas que se acumulan, y hay un momento en el que se juntan y encuentran su manera de salir por medio de un guion , indicó.

Más que desarrollar ciertos temas, lo que Touzani pretende con su forma de hacer cine es hablar de las experiencias que atraviesan las personas. Siempre abordo personajes que tienen algo que me marca, que me cuestiona, que me acecha. Nunca he escrito pensando en un tema , explicó.

Y aunque su primer documental está dedicado a la conmemoración del primer Día de la Mujer en Marruecos, Maryam asegura no estar abocada a hablar de las cuestiones de género. Para mí el cine es sobre lo humano, no es algo que tenga que ver con ser hombre o mujer. Por supuesto que hay temas que me van a tocar más rofundamente e historias que como fémina voy a querer contar, porque las siento diferentes. Pero eso no quiere decir que deba haber un género en el cine en este sentido. No debería ser una cuestión de hombres y mujeres, para mí es sobre contar historias, sin importar quién está detrás de éstas , sostuvo.

Es lo humano lo que me toca antes que nada, lo que me conmueve, me inspira y me motiva. No importa que venga de un hombre o una mujer, siempre están las historias que no han sido contadas. Y me siento naturalmente inspirada por estos temas porque estoy muy cercana a ellos, y siento que es una necesidad para mí tener una voz sin intelectualizar las cosas , puntualizó Touzani.

La historia de Adam: Mujeres en Casablanca, reconocida como parte de la selección oficial de la sección Un Cierta Mirada en el Festival de Cannes, es la manera en que Maryam propone hablar de los temas que aquejan a su sociedad para plantear variaciones, porque el cambio también viene de modificar las mentalidades y la percepción, porque muchas veces la sociedad es muy cruel con estas mujeres .

La película de Maryam Touzani ya está disponible en salas de cine mexicanas.