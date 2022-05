“Siempre se ha pensando que este tipo de activos financieros son completamente especulativos, no tienen un respaldo, no tienen un fundamento… Los inversionistas también comenzaron a ver otros instrumentos tradicionales, como los bonos del tesoro, que dan mejores rendimientos en épocas de políticas monetarias restrictivas”, abundó Salazar.

La caída en los precios de las criptomonedas se debe a que estos activos no cuentan con un respaldo oficial y a una sobreoferta de los mismos, hecho que provocó que su costo en el mercado digital se desinflara , afirmaron expertos consultados por La Jornada.

Un ejemplo de esto es el caso del uso del bitcóin en El Salvador, país que tomó la decisión de implementarlo como una moneda oficial y aunque en los primeros meses hubo mucha gente que lo utilizó, hoy en día la cantidad de operaciones va a la baja , dijo Cristóbal Pereira, director académico de Blockchain Academy.

De hecho, Pereira refirió que la caída tan abrupta de los precios de las criptomonedas demuestra que no son activos refugios, son volátiles, riesgosos y que no son tomados como un activo de reserva. Está demostrado que es un activo que puede tener buenos rendimientos en el largo plazo, pero no es lo mismo en el corto .

Este jueves, el bitcóin –la criptodivisa con mayor capitalización en el mercado– tocó un mínimo de 25 mil 401 dólares, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. En las últimas ocho sesiones, ha perdido casi un cuarto de su valor, o alrededor de 10 mil 700 dólares. Por su parte, el Ether, el segundo activo virtual más usado en el mundo, cayó casi 15 por ciento y tocó un mínimo de mil 700 dólares.

Valderrama también apuntó que, a raíz de la entrada de más firmas al mercado de los criptoactivos, hay inversionistas institucionales que especulan en contra de estas monedas, y al ser un mercado nuevo los precios caen de forma rápida y en picada.

“Estamos en una temporada bajista… También está el caso de Terra, en donde su stablecóin –moneda digital que iguala el costo de una tradicional– no logró alcanzar la paridad del dólar y llegó a cotizar incluso en los 0.5 dólares”, precisó.