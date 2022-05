Con respecto a los instrumentos de ahorro formal, los más utilizados entre la población son las cuentas de ahorro y cheques, seguidos de las cuentas de nómina. A su vez, las cuentas de nómina no son instrumentos percibidos como adecuados para el ahorro, ya que, a pesar de que alrededor de 28 por ciento de la población adulta tiene una de éstas, sólo 10 por ciento reporta ahorrar efectivamente en ella.

Así, 12 por ciento de la población ahorra en cheques; 10 por ciento lo hace por una cuenta de nómina; 2 por ciento lo hacen por medio de los ahorros del gobierno y esa misma proporción con mecanismos de inversión y depósitos a plazo; mientras que uno por ciento lo hace con monederos electrónicos.

En lo que respecta al ahorro informal, 37 por ciento de la población guarda dinero en casa, 18 por ciento en tandas, 12 por ciento en una caja de ahorro del trabajo o con conocidos, 9 por ciento guarda sus recursos con familiares o desconocidos, 8 por ciento compra bienes y 5 por ciento presta dinero y obtiene intereses por ello.

La ENIF también demuestra que el porcentaje de la población con una cuenta de ahorro para el retiro tuvo una marginal disminución entre 2018 y 2021, pues pasó de 40 a 39 por ciento.

En este sentido, sólo 6 por ciento de la población que tiene activa su cuenta de ahorro para el retiro reporta haber realizado aportaciones voluntarias.

Cerca de 50 por ciento de la población que no realiza aportaciones considera como principal razón para no hacerlo que no le queda dinero para ahorrar, otro motivo por el que no realiza aportaciones es que no sabe cómo hacerlo o desconocer las ventajas.