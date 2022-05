Ap

Roma. A sólo 10 días de que se inicie el Abierto de Francia, Rafael Nadal está pa-deciendo de nuevo por una lesión.

El español acusó dolor en un pie hacia el final del encuentro que perdió por 6-1, 5-7 y 2-6 ante el canadiense Denis Shapovalov, en la tercera ronda del Abierto de Italia.

En un momento, Nadal caminó y se inclinó en la caja de toallas, antes de hacer una mueca de dolor. También cojeó entre distintos puntos.

El tenista de 35 años y quien se encamina al Roland Garros, se perdió gran parte de la actividad del año pasado debido a una lesión en el pie izquierdo.

Hacia la mitad del segundo set sentí mucho dolor en el pie. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión , recalcó el mallorquín. No quiero quitarle nada a Shapovalov, jugó bien, el mérito es suyo. Pero (al final) me era imposible jugar .

Nadal regresó al circuito profesional de tenis la semana pasada tras sufrir una fisura en las costillas que lo dejó fuera seis semanas, tras un magistral inicio del año que incluyó su título 21 de Grand Slam en Australia, para convertirse en el máximo campeón de los grandes.

En contraste, el número uno mundial Novak Djokovic no pasó sobresaltos al despachar por doble 6-2 al suizo Stan Wawrinka, quien disputaba apenas su segundo torneo tras un par de cirugías en el pie izquierdo. El serbio, cinco veces campeón en Roma, se medirá en cuartos de final con el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien derrotó 6-3 y 6-2 al estadunidense Marcos Girón.