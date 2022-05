Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 13 de mayo de 2022, p. 2

Alumnos de las carreras de arquitectura e ingeniería mecatrónica de la Universidad Iberoamericana (UIA) realizaron edificaciones a escala en tercera dimensión (3D) mediante mezclas elaboradas con requerimientos constructivos realizados a la medida del proyecto, para el desarrollo de sus tesis. Los resultados están expuestos desde ayer en el Centro Cultural la Laguna.

Dinorah Martínez Schulte, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Uia y titular de la materia taller de proyecto y producción digital, refiere: Los alumnos son de noveno y décimo semestre. Han hecho bastantes proyectos y ahora reciben una noción de robótica y fabricación digital, diseño asistido por computadora, modelado 3D de software y esto se puede mandar al idioma del robot, máquina con la cual se hacen los movimientos para generar la impresión 3D .

Agregó: “El proyecto que ganó en noveno semestre lo seleccionamos para que grupalmente pudiéramos producirlo en el décimo semestre. Hicimos la convocatoria para intervenir un patio, en ese caso, en la Ibero, pero por logística y porque el robot no estaba en la universidad, tuvimos que movernos al Centro Cultural la Laguna. No hicimos una casa ni un muro, más bien, es un pabellón –una intervención artística– porque estas investigaciones requieren de mucha inversión: las máquinas son caras. En este caso hicimos una colaboración con Mezcla Brava respecto a material y maquinarias y, la oficina Manofactura nos brindó el espacio y el brazo robótico. El tamaño de la intervención debe ser pequeño porque es un proyecto académico”.

Detalló: “Los materiales y la mezcla son un concepto totalmente nuevo y lo hacemos en coordinación con los amigos de Mezcla Brava, ellos ya tenían la noción de hacer impresión 3D, aunque en México nunca se había hecho una mezcla de este tipo. Ahora, con la que nos dieron, estamos midiendo la resistencia del material, su secado y cómo se comporta. Son morteros, son cales con arena, grava, etcétera.

Esto lo vió Mezcla Brava; nosotros le dimos información con base en mi experiencia en impresión 3D. Estudié una maestría de fabricación digital en Suiza e hice un proyecto sobre este tema. Sin embargo, no es lo mismo aquí por los recursos y la materia prima, pero tratamos de encontrar algo similar.