Tras aclarar que hasta ahora no se tiene registro de ningún caso de este padecimiento hepático en la ciudad, explicó que al año, en la capital del país se registran en promedio 36 casos de hepatitis en menores de edad en todas las instituciones de salud, y en lo que va de enero a la fecha se tienen identificados 14, todos del tipo A.

El servidor público explicó que todas las unidades médicas tienen la instrucción de que, ante cualquier presunción de hepatitis, deben realizar cuatro pruebas de laboratorio: en plasma, suero, exudado faríngeo y heces, para identificar el virus.

Recordó que existen cinco tipos de hepatitis: A, B, C, D y E; la primera se transmite por contaminación fecal y las otras por transfusión sanguínea o fluidos corporales. La C, en particular se asocia a la transmisión sexual, y en todos los casos los principales síntomas son vómito, diarrea e ictericia (piel y mucosas color amarillo), heces blanquecinas y orina de color oscuro.

“Es importante que para que se pueda catalogar como un caso probable de hepatitis aguda grave infantil de origen desconocido no debe aparecer ningún virus del tipo A, B, C, D o E –condición que ha establecido la Organización Mundial de la Salud–, y las transaminasas hepáticas deben estar elevadas por arriba de 500 unidades internacionales.”

En los casos detectados en el extranjero, este nuevo padecimiento ha afectado a menores de edad de dos meses hasta 16 años, y 10 por ciento de los enfermos requirieron de trasplante de hígado.