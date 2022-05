Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 12 de mayo de 2022, p. 9

La detención arbitraria de Juana Alonzo Santizo, migrante indígena guatemalteca, privada de su libertad desde 2014 en un penal de Reynosa, Tamaulipas, por un delito que no cometió, no es una situación aislada. Las investigaciones apuntan a que en muchos casos los migrantes que son detenidos no cuentan con asistencia consular, no se les ofrece un intérprete y varios de ellos han sido sometidos a tortura para autoinculparse , coincidieron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.