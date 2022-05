Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 12 de mayo de 2022, p. 5

Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó ayer la exclusión de naciones en la novena Cumbre de las Américas, al referirse a la decisión de Estados Unidos, que ha señalado que no invitará a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas , tuitéo la mandataria.

El portal Hondudiario.com señaló que, en ese sentido, la mandataria se estaría sumando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que no asistiría si el gobierno de Estados Unidos no invita a todos los países americanos .

El Ejecutivo boliviano, Luis Alberto Arce, se sumó a su par mexicano, lo que aunado a que los gobiernos de Argentina, Chile y Guatemala evalúan si asisten de persistir la marginación, abriría un hueco en cuanto a presencia de jefes de Estado en la reunión. También han rechazado las exclusiones los gobiernos de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, que han ratificado el apoyo de los países de la Comunidad del Caribe a una cumbre sin exclusiones. Otro posible ausente es el brasileño Jair Bolsonaro, quien así lo ha dicho a sus asesores, aunque no les precisó por qué. Bolsonaro admira al ex presidente Donald Trump y tardó en reconocer la victoria a Biden.