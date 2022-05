Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 12 de mayo de 2022, p. 5

A poco más de tres semanas de que inicie la novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a su homólogo estadunidense, Joe Biden, que si decide invitar a todas las naciones del continente, todos los pueblos latinoamericanos van a saber reconocerlo , ya que representaría una nueva etapa para el entendimiento. Eso es un gran legado para las nuevas generaciones .

Después de que anunció que de no ser invitados todos los países del continente no acudiría al encuentro, y sería el canciller Marcelo Ebrard quien lo representaría, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salzar, acudió a Palacio Nacional. Ayer, en su conferencia matutina, el mandatario relató que el diplomático le refirió que todavía hay tiempo para atender este asunto , pero había que ponerlo en la mesa para que con tiempo se vaya analizando .

López Obrador reiteró su postura en contra de la exclusión de cualquier nación, en sintonía con la tradición de política exterior que ha caracterizado a México.

Al mostrar mensajes de comunicadores que criticaron dicha posición, apuntó: no es que no quiera, es que, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia y soberanía de los pueblos, o no? ¿Va a ser sólo discurso?