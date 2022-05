Fabiola Martínez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 12 de mayo de 2022, p. 4

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la última palabra en cuanto a la eventual reincorporación al Senado de Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California.

El ex mandatario interpuso un recurso de reconsideración del fallo de la sala regional Guadalajara que dejó sin efectos la vuelta del político al escaño, e incluso envió el expediente al Senado para que convoque a Gerardo Novelo Osuna como suplente.

Bonilla no se presentó ayer a la Comisión Permanente, de la que forma parte, y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero (Morena), aclaró que no llamará a su suplente, toda vez que esa cámara está en receso, por lo que no incurre en desacato a la sentencia emitida por la sala regional del TEPJF.

En entrevista, la ministra en retiro dijo que la resolución tiene que ser procesada al interior de los órganos de gobierno de la Cámara alta y esperar también a que la sala superior del Tribunal Electoral resuelva el recurso que presentó Bonilla.