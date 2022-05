Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 12 de mayo de 2022, p. 3

Durango, Dgo., El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará un presupuesto para el ejercicio de 2023 con tres actos: los comicios locales de Coahuila y estado de México, inicio del proceso rumbo a 2024 y la posibilidad de una consulta popular a escala nacional, informó el presidente del insituto, Lorenzo Córdova Vianello, de visita por esta ciudad.

Dijo que en el INE ya están preparando el presupuesto para el ejercicio del próximo año, en el que considerarán la posibilidad de una consulta popular, aunque no esté definida ni asegurada.

No obstante, el organismo federal habrá de considerarla, y si para septiembre próximo se define que no se realizará, solicitarán al Congreso de la Unión que no tomen en cuenta el recurso destinado a la misma.