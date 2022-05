▲ El Presidente, durante la mañanera de ayer. Foto Guillermo Sologuren

Y justo ahora, destacó el Presidente, su hermano Rubén –quien de acuerdo con los propios priístas es el operador de la campaña de Viggiano– es aliado del PAN para el proceso electoral en dicha entidad.

Señaló también a la senadora panista Xóchitl Gálvez, oriunda de Hidalgo, pues hace unos días, dijo, se encontró con una declaración que la hoy legisladora realizó en el sexenio de Calderón en torno a la construcción de una refinería, en aquel momento en Tula. No hicieron nada, la barda nada más .

El mandatario confió en que no lo sancionen por hablar en veda electoral, pues Hidalgo es uno de los seis estados que renovarán su gubernatura en junio. No me pueden multar por estar hablando de esto, de Hidalgo, porque tú (un reportero) me lo preguntaste .

Recordó que PRI, PAN y PRD surgieron con ideales y principios hasta contradictorios, pero a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari comenzaron las alianzas en lo oscurito entre los dos primeros, y en la actualidad, los tres institutos tienen una fusión pública: toda esta mezcolanza en que se convirtió la oposición .

Indicó que en sexenios pasados se dejó pendiente la operación de plantas para procesar el combustóleo, por lo que su administración ha destinado 2 mil 500 millones de dólares (alrededor de 50 mil millones de pesos) para procesar ese residuo contaminante, tanto en Tula como en Salamanca.