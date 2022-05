S

i el supuesto se ajustara a la verdad, así fuere lejanamente, entonces no cabe duda que Estados Unidos sería el primer país en ser excluido de todo tipo de encuentros multilaterales, como el próximo a celebrar conocido como Cumbre de las Américas. Ello, porque el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, asegura que no nos parece conveniente incluir a países que no respeten la democracia , y si recordamos el tétrico historial de política exterior estadunidense la conclusión es puntual: no hay país más antidemocrático que el de las barras y las estrellas, con su política hegemónica sustentada en el gran garrote.

Con el estallido de la guerra en Ucrania se documentó el saldo –hasta ahora– de la política intervencionista de Estados Unidos a lo largo de su existencia: no menos de 256 intervenciones, invasiones, golpes de Estado, bloqueos, guerras y demás barbaridades de un gobierno que cree tener derecho de decidir quién sí y quién no es democrático, cuando él ha dado sobradas pruebas de su hegemonía antidemocrática.

El pasado lunes López Obrador fijó posición: si de la próxima Cumbre de las América se excluye a Cuba, si no se invita a todos los países, el Presidente de México no asistirá; va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Sería un mensaje de protesta?, preguntaron los colegas, y la respuesta fue contundente: no quiero que siga la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. Nadie tiene el derecho de excluir.