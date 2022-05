¿Tiene derecho un ciudadano –o una empresa– a que se respete la privacidad de sus cuentas bancarias? El presidente de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, Jesús de la Fuente, sostiene que sólo si existe un juicio de por medio las autoridades podrán acceder a la información financiera de personas y empresas. Así ha sido siempre. La ley establece en qué casos se puede dar información. En 1998, Pablo Gómez, diputado del PRD (de aquel PRD, no el chucho actual), dio a conocer una lista de más de 700 políticos y empresarios que habían sido beneficiados por el fraude del Fobaproa. Figuraban, entre otros, Vicente Fox, Francisco Labastida Ochoa y La Coyota Fernández de Ceballos. ¡Ardió el cerro! El prianismo acusó al sol azteca de haber violado el secreto bancario, pero nunca pudo comprobarlo. Volviendo a lo de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es constitucional la facultad de las autoridades hacendarias para acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa. Pablo Gómez, que tanto batalló en 1988 para obtener y publicar la lista de los defraudadores del Fobaproa, ahora desde su cargo de jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene a su alcance el secreto de las cuentas bancarias de incontables machuchones.

Un buen negocio

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de cinco gramos de mariguana, mientras sea para consumo personal, es decir, que no sea para la venta. No se legaliza la mariguana... pero casi. La decisión deja que los jueces y juezas analicen conforme a las circunstancias objetivas de cada caso y personales si se actualiza o no que la posesión de cannabis sativa es para el uso o consumo personal. (Eso se arregla con billetes, aunque el inocente fumador lleve una tonelada de yerba.)

Ombudsman social

Asunto: el sargazo

Hay un asunto que me parece que no se le ha dado la importancia que merece por las autoridades, y es el que representa la llegada de sargazo a las playas de la Riviera Maya. El país requiere de los ingresos que representa el turismo en esa zona y éste se aleja, cada vez más, pues las playas pierden atractivo. He leído acerca de empresarios chinos y mexicanos que han planteado que ellos se encargan de recolectarlo sin costo alguno, sólo piden autorización para llevar a cabo esa tarea. ¿Qué se puede hacer ante esto?

Carlos A. Jiménez Moreno

R: Si quieres que algún problema se atienda, y resuelva en el país, debe ser planteado en la mañanera. ¿Para qué perder el tiempo tocando otras puertas? Dame más datos.

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com