Analicemos caso por caso y en cada caso no está la complicidad de este gobierno de la 4T. No es nuestra responsabilidad que suceda porque nosotros estamos dejando en claro que vamos a ir tras los culpables, caiga quien caiga , puntualizó.

Interrogado en cuanto a que Veracruz se mantiene en primer lugar nacional en homicidios de periodistas (siete de los 36 perpetrados en el país de 2018 a la fecha), el mandatario dijo que esto no significa que su gobierno esté haciendo mal su trabajo en materia de seguridad o libertad de expresión.

La familia de Sheila Johana García Olivera no quiso hacer comentarios; el cortejo de su domicilio hacia el entierro fue privado y en un horario diferente al de Yesenia.

Ramiro Mollinedo externó: Pese a todo lo raro de este asunto, todo lo que he vivido en estas horas, pido al gobernador (Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena) que no quede impune el homicidio aberrante que cometieron sicarios .

García Jiménez subrayó que no rehúye su responsabilidad de procurar seguridad a los veracruzanos ni las tareas de investigar y esclarecer los crímenes, así como aplicar la justicia. Aseguró que su administración no puede ser tachada de cómplice en los crímenes de periodistas.

Decir que el Estado es el culpable, no; responsables sí somos de la seguridad y en eso estamos todos los días. No rehuyo esta responsabilidad, pero no es válido usar el argumento de que somos culpables, porque sí vamos tras ellos , insistió.

Respecto a las grabaciones que circulan en redes sociales en los que presuntamente Mollinedo Falconi refiere tener vínculos con grupos delictivos, Ramiro Mollinedo aseveró que no es la voz de su hermana.

Aquí está mi familia, mi gente que la conoce, que ha venido de otros estados de la República, amigos aquí presentes que han escuchado esos audios y ni uno solo de ellos se ha equivocado al decir que no es la voz de Yesenia en esas grabaciones , atajó.

En el sepelio, Ramiro Mollinedo, quien dirige el portal Ahora 30-30, sostuvo que el asesinato de su familiar debe ser investigado a fondo con la garantía de que sean castigados no sólo los autores materiales, sino también los intelectuales.

Adelantó que denunciará a quienes en redes sociales y notas periodísticas hicieron señalamientos contra su hermana antes de que las autoridades periciales dieran a conocer información sobre lo sucedido.

También pidió al gobierno de Cuitláhuac García protección para su familia y equipo de trabajo porque han recibido una serie amenazas telefónicas. Añadió que confía en el mandatario y en la fiscal Verónica Hernández.