▲ Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, comentó que estarán atentos a las remesas, el gas doméstico y las gasolinas, para evitar abusos. Foto Cristina Rodríguez

Otro punto en el que habrá mucha atención es en la inflación simulada o aumento injustificado de precios, de modo que el precio de los productos únicamente suba lo establecido por el mercado y no que sirva como un pretexto para abusar del consumidor. La gente debe saber que tal producto subió 3 por ciento y no 10, si las personas identifican esos casos no deben consumir y pueden levantar una queja .

Sheffield Padilla indicó que la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la Profeco supervise los precios de los 24 productos básicos que entraron en el pacto con la iniciativa privada, pero también estará atento en otros rubros fundamentales para las familias mexicanas, como las remesas, el gas doméstico, y las gasolinas.

En este último sector, gasolineros del estado de México denunciaron hace algunos días supuestas extorsiones por parte de algunos agentes de la Profeco, lo que llevó a la Secretaría de Gobernación a anunciar la destitución de tres servidores públicos de la procuraduría, justamente del área de combustibles, para posteriormente nombrar a nuevos.