Si es por ese certamen (el selectivo de la Comisión Estabilizadora) no (recibirán recursos). Este organismo no emerge de la comunidad de la Federación, ninguno de sus integrantes son parte del instituto o asociación , sostuvo la titular del deporte mexicano.

Sin embargo, Guevara ha sido tajante al indicar que no podría otorgar recursos a los atletas que participen en este selectivo y pretendan ir al Mundial.

Hace como 15 días se les envió una carta a los Institutos del Deporte haciéndoles ver que todo lo relacionado con el Comité Estabilizador nombrado por la FINA carece de legalidad. No podemos erogar recursos a través de este organismo, porque legalmente no tiene ninguna condición , señaló.

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo que el selectivo de clavados organizado por el Comité Estabilizador para la Federación Mexicana de Natación (FMN) no tiene un aval y la única manera de que los atletas reciban recursos para el Mundial de Budapest es si la Federación Internacional de Natación (FINA) los inscribe de manera directa al certamen.

Pese a la decisión de la FINA contra Todorov, Guevara ha dejado claro que aún reconoce al directivo. Para nosotros la FMN sigue siendo aceptada por la Conade y está vigente. En todo caso no conocemos los hechos por los cuales la FINA haya determinado el no reconocimiento de su presidente, en cuanto esto no lleve a otra asamblea y la conformación de otra federación o de un nuevo consejo directivo , indicó.

Carrillo mantendrá apoyos

Respecto a Donovan Carillo, quien se convirtió en el primer patinador latinoamericano en avanzar a una final en unos Juegos Olímpicos de Invierno, aseguró que tiene garantizado el apoyo para su preparación e incluso hay pláticas con Corea del Sur para que se desarrollen los atletas mexicanos en los deportes invernales.

El calendario de las justas de invierno no es a la par de los de verano, surge la misma circunstancia para Donovan, algo claro es que su preparación y el pago de su entrenador siguen en garantía. El resultado de Carrillo contribuyó y volvió visible está posibilidad (de dar apoyo al deporte invernal) , afirmó. No obstante, reiteró que las becas están condicionadas a resultados deportivos .

Reveló que el Mundial de Taekwondo cambiará de sede de Cancún a Guadalajara debido a que las fechas se empalman con las elecciones en Quintana Roo.

Ante las críticas que lanzó la medallista olímpica Paola Espinosa contra esta administración de la Conade, Guevara prefirió ser reservada y sólo le digo gracias por lo que logró para el país.

Ana se presentó en el anunció del primer Festival Deportivo Ecuestre, que se llevará a cabo del 19 al 29 de mayo en Querétaro.