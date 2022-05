Trataremos de sobrellevar el partido, pues nosotras no estamos obligadas a nada y no tenemos nada qué perder. Vamos paso a paso, intentaremos no equivocarnos, hacer un buen papel, y si se nos da traernos la ventaja, qué mejor , mencionó ayer en conferencia antes del duelo de ida, mañana en el estadio Universitario.

“El equipo ha madurado, siento que todas llegamos de una mejor manera, tanto las jóvenes como las mayores. La clave para estar aquí ha sido la confianza, la unión al interior del grupo y la pasión que ponemos en cada partido.

Visualizamos el siguiente duelo y sabemos que debemos dejar todo en la cancha, morir en la raya si es necesario, luchar cada balón, cada jugada y tratar de regresar con ventaja a Guadalajara.

Finalmente, la atacante rojiblanca restó importancia a los múltiples golpes que recibe por parte de las jugadoras rivales, y dijo estar preparada para afrontar dicha situación.

La verdad sí me pegan mucho, pero por más que me golpeen, siempre trato de dar lo mejor de mí. Me pican el orgullo y me hacen entregar más para aumentar mi nivel cada día , comentó.

Hoy también se llevará a cabo el partido de ida de la semifinal entre las Tuzas del Pachuca y las vigentes campeonas Rayadas de Monterrey, en el estadio Hidalgo.