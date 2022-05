Llevo muchas liguillas, pero esta vez creo que llegamos con una mejor evolución en el trabajo en equipo. Me ha tocado ganar algunas veces, pero estos partidos son difíciles, tendremos a un rival importante. Nuestra idea es sacar un buen resultado en el Azteca desde la primera parte y traernos a casa la ventaja , sostuvo.

Por otro lado, confirmó que para este duelo podrá contar con el goleador André-Pierre Gignac, quien ya se recuperó de un desgarro en el muslo izquierdo.

Hoy también se disputará el partido de ida de la serie de cuartos de final entre el vigente campeón Atlas y Chivas, en el estadio Akron.