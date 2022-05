Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 12 de mayo de 2022, p. 4

En el marco del décimo aniversario luctuoso de Carlos Fuentes (1928-2012), que se cumple este 15 de mayo, su viuda, la periodista Silvia Lemus, se pronunció por que no sólo los autores consagrados, sino también los jóvenes, sean considerados en el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en español.

En ese sentido, instó a enviar “listas de nombres nuevos, de gente joven, porque todavía no hemos tenido ningún joven, y tenemos mexicanos muy interesantes que a lo mejor podríamos ver en las listas (…) Hay muchísimos escritores jóvenes y no los conocemos todavía. Puedo pensar que los jóvenes también pueden tener premios importantes, aunque no tengan una larga carrera”.

Silvia Lemus participó ayer en el lanzamiento de la convocatoria de la séptima versión de ese galardón, efectuado en el Complejo Cultural Los Pinos, con las intervenciones, asimismo, de la titular de la secretaría federal del ramo, Alejandra Frausto, y la coordinadora de difusión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosa Beltrán.