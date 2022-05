En una carta dirigida al presidente López Obrador, después de que el lunes pasado informó que México contratará a más de 500 médicos especialistas de Cuba ante el déficit que enfrenta el país tanto en medicina general como de especialidades, en particular para atender las regiones de mayor pobreza del país, aseguraron que en el país sí hay médicos con capacidad , avalados por las universidades, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población .

En la misiva aseguraron que médicos mexicanos están desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema .