a creciente pluralidad social y religiosa en México es percibida como un proceso acelerado de secularización donde la religión, expresada en la pertenencia a la Iglesia católica, ha perdido centralidad en la organización del espacio púbico.

Llamó la atención que casi todas las intervenciones de personajes católicos que hicieron uso de la voz en el acto que conmemoró el trigésimo aniversario del restablecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede, reivindicaron por una laicidad positiva y laicidad abierta. Como si la laicidad fuera negativa y cerrada. El evento se llevó a cabo el martes 26 de abril bajo el tema Laicidad positiva y la libertad religiosa , encabezado por la presencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubón y del cardenal papable Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

Adjetivar la laicidad es un acto de provocación política e intelectual. Los principios que rigen a una sociedad democrática y moderna son el respeto a la pluralidad, la tolerancia y el acatamiento al régimen de libertades. Este modelo descansa en los derechos humanos universalmente reconocidos por las naciones y, entre todos, sobresalen las libertades de pensamiento y de conciencia, así como la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa en las sociedades modernas demanda un comportamiento laico al Estado, a los poderes públicos, para establecer la equidad y no favorecer a ninguna confesión en especial ni a una comunidad religiosa en lo particular, aun si ésta es mayoritaria. Estado de derecho significa que existe una estructura formal y un sistema jurídico que garantiza las libertades fundamentales por medio de un marco normativo de leyes. Y se establece a las comunidades y asociaciones religiosas un margen amplio de manifestación de sus convicciones religiosas con el único límite constitucional derivado de la observancia del orden público.

La laicidad es un ordenamiento jurídico del Estado que permita un régimen de convivencia pacífico. Evidentemente evoluciona y tiene connotaciones particulares para cada realidad nacional. Pero en términos generales podemos decir que: a) la laicidad establece el régimen de separación entre las iglesias y el Estado; b) el Estado laico protege la libertad religiosa, la libertad de creer o de no creer y la libertad de cambiar de religión; c) el Estado laico protege la equidad entre los creyentes y no creyentes. No importa que existan iglesias mayoritarias, el deber de la laicidad es garantizar un trato equitativo.

En el siglo XIX, Juárez y los liberales no tuvieron alternativa para construir el Estado moderno que consumar la separación entre la Iglesia y el Estado, como en muchos países de América Latina. Sin embargo, en México la reacción de la Iglesia católica fue beligerante; provocó y/o se involucró en tres guerras fratricidas y sangrientas. Nos referimos a la Guerra de Reforma, la invasión francesa y en el siglo XX la Guerra Cristera. La laicidad no es una ideología ni una doctrina política, como las ponencias en el acto dejaron ver. Las disposiciones laicas del siglo XIX desencadenaron el anticlericalismo ya presente desde fines del siglo XVIII, un movimiento social y político antagonista del clericalismo. No me refiero a los comadreos ni a la cultura de sacristía; el clericalismo es definido por el politólogo francés René Remod como poder o uso político del clero para obtener privilegios, canonjías y prerrogativas especiales del Estado (René Rémond, L’anticléricalisme en France de 1815 à nos jours. Fayard, 1976).