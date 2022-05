Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 9

Pemex no mantiene ninguna negociación con la firma energética Vitol –señalada de haber sobornado a funcionarios del gobierno pasado para sacar adelante una reforma en la materia que permitió mayor participación privada–, por lo que no será suficiente la reparación del daño si no implica castigo a los funcionarios, ratificó ayer la petrolera.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que vetará a la firma energética si no revela los nombres de los implicados en casos de corrupción, la petrolera indicó en un comunicado que desde el 26 de julio de 2021 notificó a Vitol, ante su negativa de proporcionar la información requerida, que no realizaría negociación alguna.