Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la empresa comercializadora de energía Vitol –envuelta en escándalos de corrupción en México, Brasil y Ecuador para obtener contratos– no aclara a qué funcionarios de Pemex entregó sobornos, no podrá operar en el país.

Si no llega a un acuerdo y no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras ni de México corruptas, porque esa era la práctica, eso eran Repsol, Odebrecht, OHL... todas venían aquí y podían hacer y deshacer; eso ya se terminó , subrayó el mandatario durante la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Detalló que en un proceso judicial que se sigue en Estados Unidos, esa compañía –de capital holandés con 40 sedes en todo el mundo– reconoció ante el juzgado que incurrió en sobornos a funcionarios de Pemex y de otros países latinoamericanos, por lo que fue sancionada en el vecino del norte.

A finales de 2020, el Departamento de Justicia estadunidense dio a conocer que Vitol, la mayor comercializadora de energía a escala mundial, sobornó a funcionarios de México, Brasil y Ecuador para asegurar contratos con empresas estatales. La firma admitió su participación en esos casos y se comprometió a pagar 164 millones de dólares para redimir su responsabilidad. Ante eso, en septiembre de 2021 Pemex le canceló tres contratos.